Школьники из Тамбова вошли в число победителей и призеров Всероссийской олимпиады

Ирина Скрипцова и Даниил Макаров Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовские школьники завоевали дипломы победителей и призеров на всероссийском уровне. Так, ученица 14 лицея Ирина Скрипцова стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, она заняла третье место. Заключительный этап испытаний проходил в Уфе. Участие в нем приняли 344 одаренных ученика 9-11 классов из 69 регионов страны, которые победили на региональном этапе. До этого Ирина показала отличный результат, одержав победу на Всероссийской олимпиаде по истории.

Призером Всероссийской олимпиады школьников по экологии стал ученик 6 лицея Даниил Макаров. Экологическая олимпиада проходила в Ставрополе с 7 по 13 апреля 2021 года. В нем участвовали 276 школьников из 68 регионов России.

- Олимпиада по экологии состояла из двух этапов: теоретического и практического. Даниилу пришлось отвечать на экологические вопросы, и продемонстрировать проект, основанный на цитате президента страны Владимира Путина о необходимости создания гармоничного экологического общества. На суд жюри парень представил свой проект по радиационной безопасности, который измеряет уровень радиации в городе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.