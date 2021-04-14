В Тамбовском районе задержали пенсионера, пристававшего к 10-летней девочке

В поселке Строитель Тамбовского района задержали 70-летнего мужчину, который, как предполагается, пристал на улице к 10-летней девочке. По данным СУ СКР по Тамбовской области, пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он схватил ребенка за куртку, но в ситуацию вмешался очевидец. Пенсионер отстал от ребенка и школьница отправилась на уроки.

- По данному инциденту Тамбовским межрайонным следственным отделом СУ СК по региону проводится процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.