Тамбовские одиннадцатиклассники напишут 15 апреля итоговое сочинение

В Тамбовской области 15 апреля выпускники 11-ых классов напишут итоговое сочинение (изложение), являющееся допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

По данным управления образования и науки, 3783 выпускника зарегистрировались на итоговое сочинение, а 74 - на итоговое изложение. Их работы будут оценивать по системе «зачет/незачет».

- При оценке сочинения в первую очередь учитывается соблюдение требований объема и самостоятельности написания сочинения, соответствие выбранной теме, умение аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал, - подчеркнули в региональном управлении образования.

Тот, кто получит «незачет», или тот, кто не явился на итоговое сочинение (изложение) или не завершил его написание по уважительным причинам, смогут написать его в дополнительные сроки – 5 мая и 19 мая 2021 года.