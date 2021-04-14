В Тамбове возбудили уголовное дело после обрушения здания на ТЭЦ

В Тамбове после ЧП на территории ТЭЦ следователи возбудили уголовное дело. Напомним, 14 апреля около 4 часов утра произошло обрушение кровли и верхнего (третьего) этажа здания главного щита управления производственного подразделения Тамбовской ТЭЦ ПАО «Квадра – Тамбовская генерация». Указанное здание введено в эксплуатацию в 1960 году. В момент обрушения в нем находилась дежурная группа из 4 человек, двое из которых, начальник смены и дежурный инженер, оказались под завалами. В ходе проведения аварийно-спасательных работ пострадавших (мужчин 35 и 50 лет) извлекли из-под завалов и госпитализировали в медицинское учреждение.

- По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время следователи и криминалисты регионального следственного управления продолжают работу на месте происшествия. Для установления обстоятельств и причин случившегося, ведутся допросы руководства и сотрудников организации, в первую очередь, ответственных за эксплуатацию и обслуживание данного здания, изымается необходимая документация.