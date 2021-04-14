Тамбовские полицейские задержали воронежца, продававшего угнанные джипы

Задержанный мужчина частично возместил пострадавшим причиненный ущерб Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области подходит к концу расследование уголовных дел о перепродаже двух угнанных дорогостоящих джипов с использованием поддельных номеров и ПТС. В июне прошлого года было возбуждено два уголовных дела по ч.4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Под подозрением полицейских оказался 46-летний ранее судимый житель города Воронежа.

Как установили полицейские, подозреваемый приобрел у неизвестных лиц два джипа «Киа Соренто» и «Тойота Ленд Крузер» по низким ценам с целью их дальнейшей перепродажи. Он подал объявления в Интернете, где также указал достаточно низкую цену на автомобили. С покупателями он договаривался встретиться на территории Мордовского и Токаревского районов, куда приезжал на этих машинах, предоставлял документы на авто и получал от людей деньги. Так, практически новенький «Киа Соренто» он смог продать за 1,7 миллиона рублей жителю Тольятти, за «Тойоту Ленд Крузер» он получил 2,5 миллиона рублей от жителя Кирова.

При регистрации джипов у покупателей стали возникать проблемы в ГИБДД. Данные номеров в документах не соответствовали номерам на кузовах и двигателях. В итоге выяснилось, что одна из машин была угнана и находилась в розыске за границей, а другая - в одном из российских регионов.

К розыску продавца угнанных автомобилей подключились сотрудники уголовного розыска МОМВД России «Мордовский». Они задержали жителя Воронежа, который признался в совершении мошенничества. В ходе расследования уголовных дел он частично возместил причиненный ущерб и пообещал компенсировать полную стоимость уплаченных средств.

- Следователем была назначена и проведена технико-криминалистическая экспертиза. В настоящее время следствие по данным уголовным делам заканчивается, готовится обвинительное заключение. Похищенные автомобили были возвращены законным владельцам, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По фактам подделки документов на автомобили и ПТС уголовные дела также возбуждались уголовные дела по месту проживания людей, которые приобрели похищенные машины.