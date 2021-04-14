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Происшествия14 апреля 2021 11:00

В Тамбове автобус протаранил иномарку

В происшествии пострадала 20-летняя пассажирка общественного транспорта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария с автобусом и иномаркой произошла на ул. Гастелло

Авария с автобусом и иномаркой произошла на ул. Гастелло

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автобуса, следовавшего по одному из городских маршрутов, произошла 13 апреля в 15 часов 35 минут в районе дома № 9 по улице Гастелло города Тамбова. 55-летний водитель автобуса FST613 столкнулся с автомобилем HYUNDAI SANTA FE, под управлением 54-летнего водителя.

- В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка автобуса, девушку доставили в ГБУЗ «ГКБ им Архиепископа Луки» города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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