В Тамбове автобус протаранил иномарку

Авария с автобусом и иномаркой произошла на ул. Гастелло Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автобуса, следовавшего по одному из городских маршрутов, произошла 13 апреля в 15 часов 35 минут в районе дома № 9 по улице Гастелло города Тамбова. 55-летний водитель автобуса FST613 столкнулся с автомобилем HYUNDAI SANTA FE, под управлением 54-летнего водителя.

- В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка автобуса, девушку доставили в ГБУЗ «ГКБ им Архиепископа Луки» города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.