Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту обрушения здания на территории ТЭЦ в Тамбове

Ликвидировать последствия ЧП теплоэнергетики планируют к вечеру 14 апреля Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту обрушения кровли и стены здания диспетчерской на территории Тамбовской ТЭЦ, в результате которого в больнице оказались двое мужчин 35 и 50 лет.

На место происшествия выезжал и.о. прокурора области Сергей Долгих и прокурор Октябрьского района Сергей Антонов.

- По поручению прокуратуры области прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова организована соответствующая проверка, вопросы снабжения населения коммунальными услугами находятся на контроле, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Как сообщают в ПАО «Квадра» основное оборудование ТЭЦ не пострадало, в настоящее время в поврежденном здании ведется разбор завалов. Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в зоне ответственности ТЭЦ.

- В результате инцидента пострадали двое наших сотрудников, им оказывается необходимая медицинская помощь. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы уже сегодня к ночи вернуть тамбовчанам горячую воду, - говорит управляющий директор Тамбовского филиала «Квадры» Артем Уворвихвост.