В ЕР предложили выделить деньги на детские и спортивные площадки

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Население может принять участие по проектам благоустройства на портале za.gorodsreda.ru. Онлайн-голосование обеспечит по-настоящему массовый доступ граждан к важному для них вопросу.

13 апреля состоялась встреча секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Турчак предложил ряд мер по расширению программы благоустройства российских сел и городов, пишет «Наш город».

По мнению Турчака, следует выделить в особую категорию улучшение дворовых территорий и назначить для нее отдельное финансирование. С точки зрения рядового гражданина, свой двор с качественным озеленением и детскими площадками все-таки ближе, чем объект городского масштаба, например парк или стадион.

Также секретарь генсовета выдвинул идею об увеличении минимального порога финансирования населенных пунктов по программе благоустройства для субъектов РФ с небольшим количеством жителей. В основном речь идет об отдаленных регионах, которые также смогут получить средства на улучшение условий проживания граждан.

Кроме этого, Турчак предложил увеличить перечень населенных пунктов, принимающих участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для конкурсантов также предусмотрено выделение денег из федерального бюджета.

Марат Хуснуллин положительно оценил инициативы «Единой России». Он заявил, что все они будут прорабатываться с обязательным привлечением как представителей партии, так и специалистов из Минстроя.

Также Хуснуллин отметил, что очень важно поднять уровень участия граждан в обсуждении объектов по проекту благоустройства российских городов и сел до 30% и выше. Люди должны знать, что их мнение в данном вопросе является решающим. Кроме этого, участие в общественной жизни своих населенных пунктов должно повысить гражданскую сознательность и уровень ответственности.

Напомним, общероссийский проект «Формирование комфортной городской среды» был создан на базе партпроекта ЕР «Городская среда». За 4 года были благоустроены свыше 80 000 общественных пространств и придомовых территорий. Именно на этих программах отрабатывалось широкое привлечение населения к решению вопросов благоустройства. Все объекты выбирались после общественных обсуждений

Как сообщает партийный сайт er.ru, именно по предложению «Единой России» в бюджете на 2021 год были выделены дополнительные 2 млрд рублей на программу благоустройства городов и сел. Деньги пойдут на облагораживание 900 дворовых территорий и общественных пространств.

“В этом году в Тамбовской области будут благоустроены 151 двор и 113 общественных пространств. Торги уже завершены, начались работы.

Стоит отметить, что некоторые регионы отказались от ремонта дворов, ведь множество мелких объектов создают дополнительные сложности. Мы же считаем, что двор - это важная единица общественного пространства и зачастую единственное место отдыха для маломобильных категорий граждан, а также для родителей с маленькими детьми.

В нашем регионе программа «Формирование комфортной городской среды» стала настоящим народным движением, меня, как партийного координатора, это радует. В областном центре в текущем году будет благоустроен сквер рядом с детским садом «Подсолнух», мы неоднократно встречались с активистами территорий и прошли вместе путь до победы в рейтинговом голосовании.

В прошлом году с участием партийцев в регионе состоялось порядка 800 мероприятий, направленных на вовлечение жителей в процессы благоустройство. Это и общественные обсуждения проектов, и рейды по контролю качества, и субботники, и опросы об удовлетворенности реализацией проекта, и уроки городской среды, и многое другое”, - прокомментировала Ирина Тен, координатор партийного проекта «Городская среда» в Тамбовской области, заместитель председателя регионального парламента.