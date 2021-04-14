Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 апреля: число заболевших за сутки составило 73 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 14 апреля, 30569 человек. 27940 заболевших выздоровели, 436 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 73 новых случая. Среди заразившихся 25 мужчин и 46 женщин в возрасте от 21 года до 94 лет, а также двое детей: годовалый мальчик и 17-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 461 человек, из них диагноз «пневмония» у 436 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.