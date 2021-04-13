В Тамбове продолжится ремонт моста на ул. Базарной

В Тамбове в ближайшее время продолжится ремонт моста на ул. Базарной. Незадолго до наступления 2021 года движение по нему открыли, но временно. Полностью завершить реконструкцию участка планировали с наступлением тепла. Сейчас подрядчик намерен продолжить работы. В связи с этим с субботы, 17 апреля, мост через Студенец по ул. Базарной снова закроют для автотранспорта и пешеходов.

- То, что мы остановили зимой из-за непогоды, делать в тот период было нельзя, - поясняет врип главы города Тамбова Максим Косенков. – Сейчас стоит задача все выполнить по технологии. Планируется, что до 7 мая движение по ул. Базарной будет открыто.