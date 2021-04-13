В тамбовскую колонию пытались передать наркотики в ручках от лопат и мобильники в мешках с цементом

Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Сотрудники исправительной колонии №3, расположенную в поселке Зеленый, пресекли доставку запрещенных предметов. Они нашли наркотики и мобильники при досмотре у гражданина хозяйственного инвентаря и строительных материалов, которые он планировал передать учреждению в качестве гуманитарной помощи,

В металлических ручках двух лопат было спрятано три свертка с неизвестным веществом белого и коричневого цвета, а в мешке с цементом – два мобильника, две зарядки от телефона и проводная гарнитура.

- По данным экспертизы, в состав изъятого вещества входят: наркотическое средство «гашиш» массой 1,61 грамма; наркотическое средство «А-Пирролидиновалэрофенон», которое является производным наркотического средства «N-Метилэфедрон», массой 1,19 грамма; наркотическое средство «MДMA» массой 1,86 грамма; сильнодействующее вещество «прегабалин» массой 2,71 грамма, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.