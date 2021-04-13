В Тамбове массово запускают дачные автобусы

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки», с 17 апреля в Тамбове начнут ходить автобусы, следующие по дачным маршрутам:

- №2 «Автовокзал «Тамбов» - стадион «Динамо» - садоводческое общество «Эльдорадо» - 1 автобус среднего класса. По средам, выходным и праздничным дням;

- №11 «Ул. Магистральная — садоводческое общество «Ветеран» - 1 автобус среднего класса. По вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням;

- №14Д «Ул. Рылеева — садоводческое общество «Дубки» - 1 автобус среднего класса. Ежедневно;

- №101 «Ул. Магистральная — Котовские дачи» - 1 автобус большого класса. По средам, выходным и праздничным дням.

Расписание движение можно узнать на сайте МБУ «Пассажирские перевозки».