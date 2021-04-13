В Тамбове приводят в порядок памятники и мемориальные доски

Рабочие отмывают монумент в сквере Петрова Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове специалисты управлении Дирекции благоустройства и озеленения приводят в порядок памятники и мемориальные доски. Этот процесс круглогодичный, однако, весной работы заметно прибавляется. Им приходится заменять сколотые плиты и ступеньки постаментов, которые повреждают скейтеры и велосипедисты.

Сегодня, 13 апреля, в сквере им. Петрова рабочие отмывают тротуарную плитку и моют монумент с использованием специальной техники. Также они приступили к высадке первых весенних цветов.

На приствольных коробках и вазонах на улице Коммунальной будут красоваться виолы — самые нарядные и устойчивые к перепадам весенних температур цветы. В сквере «Сочи» ведется уборка газонов, покраска бордюров и высадка цветов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего за сезон на тамбовских клумбах высадят более трех миллионов однолетников и семьсот тысяч многолетников.