В Тамбовской области жилье выросло в цене на 22%

В Тамбовской области в 2020 году сильно выросла стоимость жилья. По данным областной администрации средняя цена квадратного метра жилья в регионе сложилась на уровне 46,3 тысяч рублей, что на 22% больше, чем в 2019 году.

- Основные факторы подорожания жилья - рост цен на материалы, на оборудование, который по разным позициям фиксировался от 30 до 70 процентов, - сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Вторая причина - отток мигрантов в период пандемии.

- Мы привлекли свою, местную рабочую силу на строительство объектов. Их труд оценивается дороже. С одной стороны, мы рады росту заработной платы в строительной отрасли региона. С другой, этот факт приблизительно на 7 процентов увеличил стоимость жилья, - пояснил губернатор.

Третий фактор - процентные платежи по кредитам, взятым строительными организациями в рамках реализации проектного финансирования. Еще одним слагаемым стал рост продажи в 2020 году квартир в элитных жилых домах, где средняя цена превышает 70 тысяч рублей за квадратный метр. Это также сказалось на значении средней стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке в целом.

Учитывая все это, стоимость квартир для тамбовчан стала неподъемной, поэтому власти выступают за сохранение льготной ипотеки в нашем регионе.

- Учитывая планы ввода жилья на 2022 год и следующие периоды, без льготного кредитования стимулировать спрос на жилищное строительство нам вряд ли удастся. Поэтому просим рассмотреть вопрос продления действия льготной ипотеки, - обратился Александр Никитин к заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».