В общежитии на Тамбовщине нашли тело 38-летнего постояльца

Днем, 12 апреля этого года, в комнате общего пользования общежития по улице Клубной города Мичуринска обнаружено тело 38-летнего мужчины, проживавшего в одной из комнат. На нем были явные признаки насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В совершении данного преступления подозревается 32-летний житель этого же общежития. По версии следствия, в указанный день между жильцами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт, во время которого один из них нанес другому удар ножом в грудь.

- В настоящее время злоумышленник задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.