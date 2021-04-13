Тамбовчанин отправился в подъезд с ножом, чтобы выяснить отношения с приятелем и убил его

В Ленинском МСО города Тамбов СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в отношении 29-летнего ранее судимого мужчины.

По версии следствия, ночью 12 апреля предполагаемый преступник в квартире сожительницы вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами на фоне сильного алкогольного опьянения произошел конфликт. Для выяснения отношений они вышли в подъезд, при этом подозреваемый взял с собой нож, которым на лестничной площадке нанес знакомому несколько ударов в область шеи и ключицы. От полученных ран 33-летний мужчина скончался до приезда врачей.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.