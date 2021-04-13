Житель Тамбовской области угрожал отверткой бывшей жене

В дежурную часть МОМВД России по Мичуринскому району поступил сигнал об угрозе убийством. На полученный вызов в село Стаево выехала оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и выяснили, что вечером, 11 апреля, в доме на улице Новой, бывший муж напал на нее с отверткой во время бытового конфликта.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции, где он признал свою вину. Отвертка была изъята и направлена на экспертизу.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1. ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.