В Тамбовской области от коронавируса умер священник

Виктор Соколов

12 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, умер настоятель Михаило-Архангельского храма рабочего поселка Инжавино протоиерей Виктор Соколов. Ему было 76 лет. Как сообщает Тамбовская епархия, сан священника Виктор Соколов получил в 1973 году.

В разные годы он являлся штатным священником Свято-Троицкой Церкви села Пичаево, настоятелем Никольского молитвенного дома села 1-я Березовка Мучкапского района, настоятелем Свято-Троицкой Церкви села Бондари, настоятелем Космодамиановской Церкви города Кирсанова, настоятелем Свято-Троицкой Церкви села Бондари, настоятелем Михаило-Архангельской Церкви р.п. Мордово, настоятелем Свято-Троицкой Церкви города Уварово, штатным священником Михаило-Архангельской Церкви села Терновое Инжавинского района и настоятелем Михаило-Архангельской Церкви села Терновое Инжавинского района.

Фото Тамбовской епархии