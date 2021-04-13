В Тамбове не будут спешить с отключением батарей, но температуру теплоносителя обещают снизить

Тамбовчане жалуются: весной батареи в квартирах - огонь! Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбове, несмотря на установившуюся на текущей неделе жаркую погоду, решили не спешить с отключением батарей в квартирах горожан.

- Много сообщений поступает с просьбой сообщить, когда будет завершён отопительный сезон. Поясняю, что основанием для этого служит повышение среднесуточной температуры воздуха: если в течение пяти суток этот показатель равен или превышает 8 градусов, то отопительный сезон прекращается, - поясняет врип главы города Тамбова Максим Косенков. - Но теплая погода продержится до выходных. Следующая неделя будет значительно прохладнее. Завтра в первой половине дня проведу совещание с теплоснабжающими организациями и определимся по дате окончания отопительного сезона. Понимаю, что никто не хочет за свой счёт «отапливать улицу». Уже сегодня попросил коммунальщиков понизить температуру теплоносителя.

Синоптики прогнозируют на следующей неделе всего 7 градусов тепла днем и заморозки по ночам. Напомним, в прошлом году отопительный сезон в областном центре завершился только 29 апреля.