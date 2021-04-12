Тамбовчанин угрожал пистолетом администратору московского общежития

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали 54-летнего жителя Тамбовской области, который угрожал пистолетом администратору одного из общежитий, расположенных в Новой Москве.

Испуганная женщина нажала тревожную кнопку. На сигнал в поселок Краснопахарское выехал экипаж вневедомственной охраны. Как рассказала администратор, у одного из жильцов заканчивался срок проживания в общежитии. Она зашла в комнату к тамбовчанину, чтобы уведомить его об этом. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал пистолет и стал угрожать им женщине.

- Росгвардейцы задержали злоумышленника и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции. Экспертиза показала, что оружие переделано самодельным способом из списанного охолощенного пистолета, - сообщили в Росгвардии.

В отношении тамбовчанина возбудили уголовное дело.