Тамбовчане получат ответы на вопросы по электронному голосованию за благоустройство

Минстрой России запускает горячую линию по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Она будет работать с 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России. Жители шести городов Тамбовской области - участников голосования на платформе 68.gorodsreda.ru смогут задать возникающие вопросы по телефону 8(4752)791535.

Горячая линия начнет работу за неделю до старта голосования. Жителям будет оказана консультативная помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города. В Тамбовской области звонки будут приниматься в будние дни с 8.30 до 17.30.

- Мы впервые запускаем единую всероссийскую платформу по голосованию и понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Ответы на них можно будет получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать до самого конца голосования. Очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел возможность отдать голос за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства, - отметил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Получить консультацию также можно будет у волонтеров: в Тамбовской области на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Добровольцами станут граждане, которым небезразлична судьба родного города. Волонтеры ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.

- Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году, будет проходить на территории всей страны с 26 апреля по 30 мая, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет. В Тамбовской области общественные территории будут выбраны в шести крупных городах: Тамбов, Мичуринск, Моршанск, Уварово, Рассказово и Котовск.