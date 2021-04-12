Тамбовчанин без прав опрокинулся на мотоцикле

От серьезных травм мотоциклиста спас шлем Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове стартовал сезон мотоаварий.11 апреля в 19 часов 20 минут на улице Карла Маркса в районе дома №68А города Тамбова, 25-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «ХGJ250-21», не имевший прав управлять такой техникой, не справился с мотоциклом и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травму головы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.