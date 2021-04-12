В Тамбовской области мужчина напал с гвоздодером на школьников

В Мичуринском районе полицейские раскрыли факт угрозы убийством. К майору полиции обратились жители поселка имени Калинина с заявлением о совершенном преступлении. Как оказалось, 27-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с группой школьников на бытовой почве и, размахивая гвоздодером, угрожал им.

- Участковый опросил мужчину, изъял гвоздодер и передал материалы на возбуждение уголовного дела в подразделение дознания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Еще один факт угрозы убийством произошел в селе Большая Сосновка. Между двумя местными жителями произошел конфликт на бытовой почве. Один из мужчин достал кухонный нож, приставил его к шее своему знакомому и начал ему угрожать. По данному факту было возбуждено уголовное дело.