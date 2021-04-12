Тамбовский пенсионер незаконно срубил 55 деревьев

В Петровском районе сотрудники лесничества заявили в полицию о незаконной рубке деревьев. Стражи порядка установили, что к совершению преступления причастен 66-летний житель села Щегловка. Как оказалось, пенсионер, не имея разрешительных документов, незаконно спилил бензопилой 40 деревьев ольхи и 15 деревьев ивы.

Мужчина распилил стволы на короткие пни высотой каждый от 30 до 40 сантиметров. В дальнейшем он использовал древесину для бытовых нужд. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причиненная лесному фонду.

- Следственным отделом МОМВД России «Мичуринский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.