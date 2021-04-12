В Тамбове из-за ремонтных работ обесточат 11 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 13 апреля в областном центре в очередной раз отключат электроэнергию. Это произойдет в связи с очередными ремонтными работами на объектах энергетики, которые проводит АО «ОРЭС-Тамбов».
Света не будет по следующим адресам:
с 9.00 до 11.30
по ул. Советской, д. 54-56;
по ул. А.Бебеля, д. 11, 24;
с 9.00 до 13.00
по ул. М.Горького, д. 16-18;
по ул. Советской, д. 39, 104;
с 13.30 до 16.30
по ул. Семилетки, д. 2-136;
по ул. Т.Дерунец, д. 4-118;
по ул. Кавказской, д. 7-39;
по ул. Волжской, д. 8-59;
по ул. Майской, д. 28-64;
с 9.00 до 15.00
по Рассказовскому шоссе;
по Пригородному лесу.