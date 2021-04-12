В Тамбове из-за ремонтных работ обесточат 11 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 13 апреля в областном центре в очередной раз отключат электроэнергию. Это произойдет в связи с очередными ремонтными работами на объектах энергетики, которые проводит АО «ОРЭС-Тамбов».

Света не будет по следующим адресам:

с 9.00 до 11.30

по ул. Советской, д. 54-56;

по ул. А.Бебеля, д. 11, 24;

с 9.00 до 13.00

по ул. М.Горького, д. 16-18;

по ул. Советской, д. 39, 104;

с 13.30 до 16.30

по ул. Семилетки, д. 2-136;

по ул. Т.Дерунец, д. 4-118;

по ул. Кавказской, д. 7-39;

по ул. Волжской, д. 8-59;

по ул. Майской, д. 28-64;

с 9.00 до 15.00

по Рассказовскому шоссе;

по Пригородному лесу.