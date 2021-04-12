В Тамбовскую область привезли еще 10 тысяч доз вакцины

В Тамбовскую область поступила очередная партия вакцины против коронавируса в количестве более 10 тысяч комплектов. В настоящее время идет процесс ее распределения между медучреждениями в соответствии с заявками.

В регионе вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. В прививке может быть отказано по медицинским показаниям.

- По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 11 апреля первый этап вакцинации прошли 71900 человек, - сообщает пресс-служба региональной администрации. - Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 50867 жителей области.