В Тамбовском районе в перевернувшемся автомобиле погиб 18-летний парень

Водитель легковушки погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб молодой водитель и получили травмы два его приятеля, произошла в пятницу 9 апреля в 23 часа 30 минут на 9 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сурава», проходящей по территории Тамбовского района. 18-летний водитель автомобиля «Lada Priora» по непонятной причине не справился с управлением машиной, авто выскочило на обочину и перевернулось.

- В результате ДТП водитель от полученных трав скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пассажиров автомобиля «Lada Priora», юношей 17 и 18 лет, доставили в больницы.