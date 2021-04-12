Иностранец-нелегал пытался подкупить тамбовского полицейского

11 апреля на трассе «Каспий», проходящей по территории Первомайского района, при проверке транзитного транспорта автоинспекторы выявили факт нарушения миграционных правил. Они задержали гражданина из государства Ближнего зарубежья. Выяснилось, что разрешительный документ на право временного пребывания на территории РФ, был просрочен.

Согласно санкции статьи КоАП 18.8. «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ», иностранцу грозил внушительный штраф до 5000 рублей. Желая избежать наказания, задержанный при составлении протокола в помещении стационарного поста ДПС пытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере тысячи рублей. Однако полицейский от незаконного денежного вознаграждения отказался.

- За нарушение миграционного закона иностранному гражданину грозит административное выдворение за пределы РФ. Уклоняясь от административной ответственности, нарушитель стал уголовным преступником и заплатит еще больший штраф, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.