Тамбовская балалаечница Настя Тюрина выступит на космодроме Байконур

12 апреля на космодроме Байконур впервые в истории состоится уникальное праздничное шоу в честь юбилейного Дня космонавтики и подвига Юрия Гагарина. На стартовой площадке, откуда 60 лет назад запустили легендарный корабль «Восток-1», вместе с выдающимися музыкантами и известными артистами выступит и талантливая тамбовская балалаечница Анастасия Тюрина.

Со сцены прозвучит музыка сразу нескольких поколений, зрители увидят и услышат шедевры оперы и балета. Тамбовчанка Настя Тюрина выступит с Юрием Башметом и Национальным молодёжным симфоническим оркестром.

Также в концерте примут участие Эдуард Артемьев, Алексей Рыбников, Кузьма Бодров, Кирилл Рихтер, Светлана Захарова, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Хибла Герзмава, Вадим Репин, Сергей Полунин, Полина Агуреева и другие. Все номера программы объединят вечная мечта человека о Космосе и стремление к бесконечному познанию Вселенной.

- Масштабы шоу, созданного по новейшим технологиям, по-настоящему грандиозны: две сцены на расстоянии более 200 метров, съемки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры самого концерта со спутников, а также прямое включение с борта МКС», - отмечают организаторы шоу-программы.

Организаторами программы выступают телеканал «Россия» и Русское концертное агентство и при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов. Посмотреть прямую трансляцию необычного концерта по ссылке в 23 часа 15 минут.

- Балалаечница-вундеркинд Насты Тюрина - победительница всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», стипендиат фонда Владимира Спивакова, где её называют редким «бриллиантом», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - На ее счету уже много побед и выступлений на самых престижных концертах и площадках.