«Улыбка Гагарина» и мастер-класс по аппликации: в День космонавтики в Тамбове пройдут онлайн-акции

Онлайн-акции пройдут в Тамбовской области ко Дню космонавтики и 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Сегодня добровольцы регионального движения «Волонтеры Победы» присоединятся к игре «Космос рядом». Она включает в себя вопросы на знание истории развития космической отрасли, а также на логику и сообразительность.

Также в воскресенье стартует акция «Улыбка Гагарина». Для участия в ней необходимо сделать фото и опубликовать его в соцсетях с хештегами #УлыбкаГагарина и #Нашипобеды.

А уже завтра в прямом эфире на странице Дома молодежи Тамбовской области в Инстаграм (@dobro.tambov) движение «Волонтеры культуры» проведут творческий мастер-класс для воспитанников социальных учреждений по созданию тематической аппликации. Присоединиться к мастер-классу могут и все желающие.

Также завтра пройдет квиз, посвященный Дню космонавтики, в рамках проекта «Моя игра». В квизе примут участие студенты вузов и ссузов, представители молодежных организаций.

Кроме онлайн-акций, в регионе запланированы и очные мероприятия, открытые уроки, тематические диктанты для школьников.