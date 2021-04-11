Коронавирус в Тамбовской области на 11 апреля 2021: заразились 79 человек

79 новых случаев коронавируса зарегистрировали 11 апреля в Тамбовской области. Из них: 31 мужчина, 46 женщин и двое детей (девочки 9, 10 лет). Возраст взрослых от 19 до 93 лет. Всего в регионе зафиксировали 30 343 зараженных, из них 6919 без клинических проявлений.

27 743 пациента выздоровели: 12569 выписали из стационара, 15174 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы с COVID-19 – 485 человек, из них с пневмонией 458. На домашнем карантине - 2217 (из них подтвержденных случаев - 1683, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 47735. Выписали из больниц – 17972.

Первый этап вакцинации против коронавируса прошли 71 454 тамбовчанина или 86,4% от полученного препарата. Полностью иммунизированы (1 и 2 этап) 50867 человек.