В тамбовском Доме молодежи пройдет космический квиз

12 апреля в честь Дня космонавтики и 60-летия полета в космос Юрия Гагарина в областном Доме молодежи пройдет тематический квиз, участниками которого станут студенты и активисты общественных организаций.

Ребятам предстоит ответить на вопросы пяти раундов, посвященных истории космоса и самим космонавтам. В зависимости от уровня сложности вопросов время для ответа на них будет варьироваться от 30 секунд до 2 минут. По итогам игры все участники получат сертификаты, а победители и призеры подарки от организаторов.

- Мероприятие пройдет в рамках регионального интеллектуального турнира «Моя игра», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. – Этот проект реализуется на территории Тамбовской области с февраля 2021 года и до мая 2022 года. Он включает серию отборочных игр, которые проходят в муниципальных образованиях региона.