В тамбовском селе жители из-за отсутствия воды топили снег

Жители села Большие Кулики с января этого года остаются без водоснабжения. Люди вынуждены покупать питьевую воду, а для хозяйственных нужд растапливали снег. О своей проблеме, которая не разрешается вот уже несколько месяцем жители пожаловались Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину.

Омбудсмен обратился в администрацию Моршанского района, Куликовский сельсовет Моршанского района и прокуратуру города Моршанска с просьбой организовать проверку по этим фактам.

- Прокуратурой города готовится обращение в Моршанский районный суд с административным исковым заявлением о возложении на администрацию сельсовета обязанности до 1 июля организовать надлежащее бесперебойное водоснабжение населения на территории села Большие Кулики, - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе.