Тамбовчанам грозят штрафы за сбор краснокнижных цветов

За сбор ценных растений можно заплатить до 2,5 тысяч рублей штрафа Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Экологическое сообщество Тамбовской области обращается к жителям региона с просьбой воздержаться от сбора и покупки первоцветов. Ежегодно в марте – апреле в России и на Тамбовщине проходит акция «Первоцвет».

В рамках акции в регионе проводятся охранные и профилактические мероприятия, разъяснительная работа с населением для формирования бережного отношения к произрастающим на территории региона первоцветам.

- Природоохранным ведомствам Тамбовщины в данной работе активно помогают члены негосударственных экологических организаций, волонтеры вузов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Прежде всего, охранные и профилактические мероприятия проводятся на особо охраняемых природных территориях – в заповеднике «Воронинский» и региональных заказниках «Польновский», «Моршанский», «Хмелино-Кёршинский» и Нижневоронинский».

Защитники природы выявляют и пресекают факты сбора краснокнижных растений. За сбор занесенного в Красную книгу Тамбовской области прострела раскрытого, который также называют Сон-травой, в регионе предусмотрен штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

К краснокнижным первоцветам также относятся - подснежники складчатый и белоснежный, белоцветники летний и весенний, цикламены Кузнецова и кавказский, шафран Гейфеля и многие представители семейства орхидных.

Из распространенных в регионе первоцветов необходимо отметить пролеску сибирскую, которая не включена в основную часть Красной книги Тамбовской области, но входит в приложение к ней как вид, требующий особого внимания к его состоянию в природной среде. Поэтому данное растение находится под профилактической охраной.

Отрицательно влияют на численность редких растений их сбор, вытаптывание, сжигание травянистого покрова.