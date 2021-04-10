В Тамбове оцифруют кладбища

На протяжении нескольких лет муниципальное учреждение «Спецтехуниверсал» проводит собственными силами работу по инвентаризации и оцифровке кладбищ города.

Это необходимо для определения точных границ погостов, а также для облегчения поиска захоронений.

Работа включает проведение геодезического измерения территорий, составление карты с разделением общей территории на сектора с выделением на них дорог и основных объектов, фотосъемку захоронений.

Общая база, в которую войдут все захоронения тамбовских кладбищ, формируется в программе «Инвентаризация мест захоронений». В настоящее время в ней уже содержится информация по 15000 объектам.

Благодаря проведенным работам, в 2020 году была создана регистрационно-поисковая система https://memorytmb.ru. Здесь можно найти информацию о месте захоронения людей, скончавшихся в годы Великой Отечественной войны, чьи имена выбиты на гранитных обелисках, а также могилы родственников, друзей и знакомых.

- Уже оцифрованы все могилы, расположенные на территории Воздвиженского кладбища, и треть захоронений — на Петропавловском. Работа по нему будет окончена ближе к лету, - сообщает пресс-служба мэрии. - Впереди у организаторов большая работа по внесению данных самого большого - Полынковского кладбища.