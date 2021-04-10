Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 апреля: число заболевших за сутки составило 80 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 10 апреля, 30264 человека. 27657 заболевших выздоровели, 428 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 80 новых случаев. Среди заразившихся 32 мужчины и 44 женщины в возрасте от 22 до 94 лет, а также четыре ребенка: две годовалые девочки и один мальчик, а также мальчик 8 лет.

- На госпитализации находятся 491 человек, из них диагноз «пневмония» у 468 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.