Тамбовчанка обокрала аптеку прямо на глазах у кассира

В Тамбове 34-летняя местная жительница обокрала аптеку на улице Гастелло. Прямо на глазах у кассира она стащила с прилавка средства личной гигиены и лекарственную мазь, после чего убежала.

Кассир сразу же вызвала полицию. Благодаря записи с камеры видеонаблюдения было составлено описание грабительницы. В итоге женщину нашли и задержали. Злоумышленница рассказала, что нуждалась в деньгах и сбыла украденное. Сумма ущерба аптеке составила около 1000 рублей.

Теперь тамбовчанке придется возместить материальный ущерб из своего кармана. Как установили сотрудники полиции, ранее задержанную замечали в употреблении наркотических веществ, кроме того она неоднократно была судима.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж». Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.