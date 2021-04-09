В Мичуринске приводят в порядок остановки общественного транспорта

На данный момент рабочие помыли более 30 остановок из 100 имеющихся Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске за последние два дня сотрудники МБУ «Зеленхоз» почистили и помыли более 30 остановочных павильонов в северо-западном, центральном микрорайонах, на Кочетовке-5, в микрорайоне «Донское», «Рабочий поселок» и «Мичуринск-2».

Всего в наукограде установлены более 100 автобусных павильонов. Также рабочие обновляют бордюры общественных пространств наукограда.

- В очистке отбойников, тротуаров, дорожных знаков и перильных ограждений дорог Мичуринска активно участвуют специалисты МБУ «Спецавтохозяйство», - сообщают в пресс-службе администрации города Мичуринска.