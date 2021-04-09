Иностранца приговорили к 8 годам колонии за попытку сбыта героина в Тамбове

В марте этого года при организации сети тайников с наркотиками в Тамбове оперативники задержали 23-летнего иностранного гражданина. Молодой человек был доставлен в отдел внутренних дел, где признался в содеянном.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По решению суда иностранца арестовали и поместили в СИЗО на период расследования уголовного дела.

Как установили полицейские, парень какое-то время проживал в Москве, где бесконтактно закупил крупную партию героина и по указанию неустановленного куратора прибыл в Тамбов для его распространения, где проживал на съемной квартире. Всего он успел сделать 40 тайников с наркотиками общим объемом 200 граммов.

- Суд признал 23-летнего иностранного гражданина виновным в совершении попытки распространения наркотиков в крупном размере и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.