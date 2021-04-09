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Общество9 апреля 2021 13:00

В двух селах Тамбовщины ввели карантин по бешенству животных

Опасное заболевание нашли у лисицы и собаки
Ксения АЛЕШИНА
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В двух населенных пунктах Тамбовской области специалисты установили карантин по бешенству животных. На улице Земница в селе Хитрово Рассказовского района заболевание выявили у лисицы, а на улице Зеленой в селе Никольское Знаменского района – у собаки. В настоящее время в эпизоотических очагах проводятся санитарные мероприятия.

- Обо всех случаях неадекватного поведения животных, нападения или укусов, обнаружения трупов, незамедлительно сообщайте ветеринарному специалисту или в ближайшее госветучреждение, - напоминают тамбовчанам специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.