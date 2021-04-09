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Происшествия9 апреля 2021 10:27

В Тамбовской области в аварии пострадали двое молодых людей

18-летний парень и его 17-летний пассажир оказались в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Отечественное авто столкнулось с иномаркой

Отечественное авто столкнулось с иномаркой

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два молодых человека, произошла 8 апреля в 17 часов 10 минут на улице Советской в районе дома №20 города Рассказово. Здесь столкнулись автомобили «Chevrolet Niva», под управлением 66-летнего мужчины и автомобиля «ВАЗ-2107», под управлением восемнадцатилетнего юноши.

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и его пассажир, семнадцатилетний юноша, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Молодых людей доставили в больницы.

ДТП