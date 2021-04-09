В Тамбове выступит ансамбль «Style sound»

В Тамбовской области продолжается 39-ый международный музыкальный фестиваль имени Сергея Рахманинова. Завтра, 10 апреля, зрители смогут посетить концерт уникального мужского вокального ансамбля «Style sound». Красивейшие мужские голоса будут звучать в Рахманиновском зале Тамбовского музыкально-педагогического института.

- В этом году в афише Рахманиновского фестиваля широко представлены творческие работы тамбовских коллективов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Так, в числе участников фестиваля - мужской вокальный ансамбль «Style sound», под руководством Ярослава Черникова.

В уникальном вокальном коллективе, созданном при всемирно известном Тамбовском камерном хоре имени Рахманинова, десять человек. И каждый солист исполняет не только академическую музыку A Cappella, но и русские народные песни, духовные произведения, зарубежную и советскую эстраду. Коллектив также делает и свои аранжировки.

В рамках Рахманиновского фестиваля в исполнении коллектива прозвучит русская духовная и народная музыка. Концерт состоится в Рахманиновском зале ТГМПИ им. Рахманинова 10 апреля в 15.00.