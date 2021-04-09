В наукограде открывается выставка «Мичуринская фиалка»

17 апреля в наукограде состоится выставка «Мичуринская фиалка», которая объединит на своих тематических площадках цветоводов, ценителей и любителей различных форм комнатного озеленения со всей Тамбовской области, и не только. В этот день вниманию гостей 19 коллекционеров представят редкие сорта фиалок, причудливый бонсай, неприхотливые кактусы и суккуленты, а также рассаду и часть семейства декоративно-лиственных. Каждый из цветочных экспонатов можно будет приобрести. На серии мастер-классов специалисты наглядно расскажут об эффективных методах выращивания и оптимальном уходе за декоративными растениями, попутно раскрывая самые главные секреты по созданию флорариумов и миниатюр комнатных культур собственными руками. Всего организаторами заявлено 5 тем:

- «Стабилизированные растения».

- «Перевод фиалки на фитильный метод полива».

- «Культура бонсай».

- «Растения на капиллярных матах».

- «Создаем флорариум».

- Частью программы события выступит выставка арт-объектов и картин по тематике растений от воспитанников Детской художественной школы имени А.М. Герасимова, - сообщают организаторы мероприятия. - Основные разделы цветочного события будут открыты к посещению в Научно-выставочном центре 17 апреля с 10:00 до 15:00, площадки мастер-классов с 11:30 до 13:20 по адресу: г. Мичуринск, ул. Мичурина, д. 30, корпус №2. Вход свободный.