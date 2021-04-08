В Мичуринске водитель маршрутки избил пассажира

Полицейские Мичуринска завершили расследование уголовного дела в отношении водителя маршрутки, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. 26 августа ехавший в микроавтобусе пассажир попросил водителя остановиться на ближайшей остановке, но водитель не расслышал этой просьбы и проехал дальше. На следующей остановке пассажир предъявил водителю претензии и потребовал назад деньги за проезд. Выйдя из автобуса, он попытался сфотографировать мужчину, чтобы потом подать на него жалобу. В результате конфликта между противниками завязалась драка. Водитель сильно избил мужчину: нанес ему удар в челюсть, в голову, а еще попытался ударить его коленом в живот, но противник, защищаясь, успел выставить руку, в итоге несчастный получил закрытый оскольчатый перелом нижней трети правой локтевой кости со смещением. Потерпевший упал на асфальт, после чего водитель нанес ему удар левой ногой в область левого плеча, что привело к закрытому двойному перелому левого плеча со смещением.

- Согласно заключению эксперта травмы пассажира квалифицировали как тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба УМВД. - Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.