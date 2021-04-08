Тамбовская область получила еще 1800 доз вакцины от Covid-19

Всего в регион за все время поступило 77,8 тысячи доз вакцины Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщину поступила очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 1800 доз. В настоящее время идет процесс ее распределения между медучреждениями в соответствии с заявками.

Напомним, вакцинация в регионе организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чтобы сделать прививку, нужно записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал Госуслуг. Однако врачи могут отказать в прививке по медицинским показаниям.

По информации управления здравоохранения Тамбовской области, вакцина поступает в регион регулярно. В общей сложности за все время получено 77,8 тысячи доз вакцины.

- По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 7 апреля марта первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 66709 человек. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 49274 человека, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.