В Тамбове завершилась первая неделя месячника по уборке города

Рабочие готовят областной центр к лету Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове 30 марта стартовал весенний месячник по наведению санитарного порядка и подготовке городских территорий к лету. К реализации запланированных в его рамках мероприятий подключились все службы городского хозяйства.

За первую неделю месячника «С заботой о городе» сотрудники «Спецдорсервиса» привели в порядок около 30 % всех пешеходных перильных ограждений. Их протяженность в городе составляет почти 11 тысяч секций или более 22 погонных километров. Рабочие отмывают ограждения, ремонтируют и красят.

Также было отмыто свыше 22 тысяч квадратных метров тротуаров и около двух тысяч пешеходных переходов по улицам Советской и Мичуринской. Параллельно рабочие сметали песок и собирали мелкий мусор, а также мыли бортовые камни и перильные ограждения.

- Отремонтированные и покрашенные после инвентаризации 208 урн выставлены на улице Советская, Интернациональная, Красная, Носовская, Пионерская, 40 лет Октября, Мичуринская и т. д. Также заключен договор на приобретение дополнительных урн, а кованые для установки в исторической части города будут изготовлены собственными силами учреждения, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Кроме того специалисты готовят дороги к нанесению разметки. Всего к 1 мая ее планируется нанести на общей площади почти 13 тысяч квадратных метров.