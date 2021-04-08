В Тамбове на Моршанском шоссе ремонтируют коллектор

Работы продлятся до конца апреля

В конце марта на Моршанском шоссе, 26 и 28 произошли провалы земли из-за обрушения верхней части канализационного коллектора. Причина – 100% изношенность 900 миллиметровых железобетонных труб.

«Тамбовские коммунальные системы» приняли решение о полной замене 130 метров сетей по этим адресам. Специалисты закупили и доставили на место новые трубы из полиэтилена низкого давления. 7 апреля начались сварочные работы. По предварительным данным продлятся они до 26 апреля.

- Работы не скажутся на качестве поставляемой воды, - уверяют в АО «ТКС», - Все услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляются в полном объеме.

Фото АО "ТКС"