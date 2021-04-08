«Единая Россия» учит волонтеров побеждать на выборах

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Накануне в высшей партийной школе прошел первый удаленный семинар для волонтеров, которые впервые захотели испытать себя в политической деятельности.

Гости прослушали последнюю общественно-политическую информацию об обстановке в РФ. Общественники узнали секреты технологии взаимодействия с электоратом. Политические эксперты объяснили, что значат данные социологических исследований, и перечислили самые важные задачи для кандидатов предварительного голосования «Единой России». Об этом пишет nashgorod.ru.

Так, глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает участие активистов в избирательной кампании «принципиальным подходом и важной частью стратегии партии».

По словам Костина, добровольцы имели возможность получить большой опыт при оказании помощи населению в период пандемии нового коронавируса. Но у многих пока нет опыта участия в политике. Хорошо, что «Единая Россия» помогает волонтерам, поддерживая их в получении навыков публичной политической и электоральной работы.

Интересно, что сами кандидаты из числа общественников уже определились с целью участия в предварительном голосовании единороссов. Например, детский хирург Михаил Есаян (Краснодар) заявил, что станет работать над повышением качества и доступности детского здравоохранения во всех российских регионах. Ну, а мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров (Оренбург) намерен приложить усилия для воплощения в жизнь спортивных проектов.

На сегодняшний день в российском обществе имеется запрос на обновление. Партия на это оперативно реагирует, что свидетельствует об открытости власти и ее искреннем желании предоставить шанс молодым и активным людям попасть в представительные органы власти, пояснил глава «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Предложение активно вовлекать в участие в выборах добровольцев одобрил и Владимир Путин. Президент России уверен, что такой подход хорошо отразится на развитии страны.

Главным риском для партии становится сама партия. «Единая Россия» должна начать меняться внутри и обновляться. И партия меняется. 50% избранных парламентариев в рамках электорального цикла 2020 года – новые кандидаты, отметил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

На сайте «Единой России» сообщается, что на участие в предварительном голосовании уже подали заявления свыше 2 000 человек. 30% заявок пришло от активистов. Более 40% заявок подано от беспартийных, а еще 30% заявившихся - это молодежь в возрасте до 35 лет.

Геннадий Афанасов, член организационного комитета по проведению предварительного голосования в Тамбовской области, председатель Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов рассказал, что в Тамбовской области на сегодняшний день заявления на участие в предварительном голосовании подали порядка 150 человек. Среди них как действующие депутаты, так и общественники, волонтеры.

“Это и молодые люди, опытные добровольцы, и предприниматели, которые, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, проявили социальную ответственность и помогали жителям нашей области. Такие люди нужны в политике – неравнодушные, активные, знающие ситуацию на местах и имеющие понимание, как менять ее к лучшему.

Думаю, предварительное голосование – это хорошая возможность его участникам получить политический опыт, поддержку и возможность продвижения своих идей на законодательном уровне. В свою очередь партия «Единая Россия» сможет выдвинуть на основные выборы кандидатов, которые имеют свежий взгляд на решение проблем людей”, - отметил он.