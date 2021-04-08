В Тамбове домашним питомцам бесплатно сделают прививки от бешенства

В Тамбовской области ежегодно проводится работа по предотвращению бешенства среди домашних и диких животных. Региональным управлением ветеринарии совместно с Тамбовской городской станцией по борьбе с болезнями животных организована работа мобильных групп, которые проводят бесплатную вакцинацию домашних животных на территории Тамбова.

Профилактическая иммунизация проходит по графику. 9 апреля, бесплатно провакцинировать своих питомцев можно по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская/Селезневская, д.170/1, а также по адресу: пр. Достоевского, д.37 с 17.00 до 18.00.

Следующий выезд мобильных групп запланирован на 12 апреля по адресу: г. Тамбов, ул. Воронежская, д. 77 (магазин) и ул. Гиляровского, д. 3 с 17.00 до 18.00.

- С графиком работы выездных ветбригад можно ознакомиться на официальном сайте Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных https://сббж-тамбов.рф/ в разделе «Важная информация», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Специалисты обращают внимание горожан на необходимость соблюдения санитарных требований – ношения масок и перчаток - при проведении процедуры вакцинации животных.