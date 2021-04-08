На ул. Воронежской в Тамбове под «удар» попал припаркованный на обочине автомобиль

После столкновения с иномаркой машина опрокинулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель отечественной машины, произошла 7 апреля в 21 час 10 минут на улице Воронежской областного центра. 21-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21130», не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где наехал на стоящий автомобиль «Киа Спортейдж» под управлением 56-летней женщины, после чего отечественный автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21130, мужчину с травмами доставили в ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.